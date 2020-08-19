Орел получит сотни миллионов рублей из-за коронавируса

19.8.2020 | 20:21 Новости, Экономика

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Областные власти распределили целевые субсидии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ранге председателя регионального правительства утвердил распределение дотаций из областного бюджета. Они предназначены для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов. Из текста распоряжения следует, что эти дотации призваны компенсировать снижение налоговых и неналоговых доходов районов и городов из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Всего из областного бюджета в качестве меры поддержки будет выделено почти 394 миллиона рублей. В список получателей дотаций губернатор включил 20 районов и городов, то есть деньги получат не все муниципальные образования. Львиная доля средств предназначена для Орла. Областная столица получит дотацию в размере 231,68 миллиона рублей.

Для сравнения, на втором месте идет город Ливны, которому выделят 22,5 миллиона рублей, на третьем – город Мценск, который получит почти 18,7 миллиона. Среди других муниципалитетов областные власти наибольшую поддержку окажут Орловскому (13,7 миллиона рублей), Ливенскому (10,4 млн), Залегощенскому (8,6 млн), Болховскому (7,2 млн) и Малоархангельскому (6,9 млн) районам.

Меньше всех денег получат Мценский и Должанский районы – 86,5 и 151,8 тысячи рублей соответственно. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

ИА «Орелград»

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