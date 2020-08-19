Орловских автомобилистов предупредили об ограничениях движения

В городе полным ходом идут коммунальные работы.

Из-за коммунальных и ремонтных работ в Орле до октября текущего года сохранятся трудности с передвижением по городу.

Так, в мэрии рассказали, что с 17 августа по 30 сентября временно ограничили движение на участке от дома № 340 до дома № 354 по улице Комсомольской. Причина — замена аварийного участка канализационной трубы.

С 9.00 до 12.00 27 августа ограничат движение на улице Корчагина в районе дома № 17. Здесь будут выпиливать аварийные деревья. В этот же день с 13.00 до 15.00 здесь же, но уже в районе дома №10 обесточат уличные фонари.

1 сентября начнут пилить сухие деревья на ул. Фомина в районе дома № 8. Работы продлятся с 09.00 до 13.00. 2 сентября снос сухостоя запланирован на ул. Поликарпова (напротив отделения Сбербанка). Специалисты будут работать с 09.00 до 12.00. Здесь также ограничат движение автотранспорта в эти часы и отключат электроосвещение.

А 25 и 28 сентября работы по сносу сухих деревьев проведут в районе дома № 34 по ул. Трудовых резервов. Проехать в эти дни здесь будет затруднительно с 09.00 до 16.00.

ИА «Орелград»