У фуры под Орлом оторвалось колесо и отлетело в пешехода

ЧП произошло в Ливенском районе.

Сегодня около 9.00 в Ливенском районе произошло ДТП: колесо, отлетевшее от фуры, попало в человека.

ЧП случилось на 128 километра трассы Орел-Тамбов, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС. На месте аварии работали пожарные.

— Во время движения грузового автомобиля произошло отсоединение колеса с последующим столкновением колеса с пешеходом, — рассказали подробности ДТП в ведомстве.

Сообщается, что в аварии есть пострадавший. Его состояние неизвестно.

ИА «Орелград»