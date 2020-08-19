У фуры под Орлом оторвалось колесо и отлетело в пешехода

19.8.2020 | 12:28 Новости, Происшествия

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ЧП произошло в Ливенском районе.

Фото из архива МЧС

Сегодня около 9.00 в Ливенском районе произошло ДТП: колесо, отлетевшее от фуры, попало в человека.

ЧП случилось на 128 километра трассы Орел-Тамбов, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС. На месте аварии работали пожарные.

— Во время движения грузового автомобиля произошло отсоединение колеса с последующим столкновением колеса с пешеходом, — рассказали подробности ДТП в ведомстве.

Сообщается, что в аварии есть пострадавший. Его состояние неизвестно.

ИА «Орелград»

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