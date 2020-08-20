Мэр Орла лишился квартиры и разбогател

Глава города отчитался о доходах за 2019 год.

Мэр Орла Василий Новиков отчитался о доходах за 2019 год. По сравнению с 2018-м он заметно разбогател: с 2,3 млн рублей до 8,1 миллиона. При этом градоначальник заявил на одну квартиру меньше, чем годом ранее.

Итак, как и год назад, мэр владеет земельным участком площадью почти 2 000 кв.м., жилым домом в 55,7 кв.м. Квартир на этот раз Новиков задекларировал три: 60,1, 70,9 и 129,3 кв. м. В прошлом году он отчитывался о наличии еще одной квартиры, площадью 45,1 кв.м. Возможно, мэр ее продал и таким образом существенно увеличил благосостояние.

Василий Новиков по-прежнему владеет кроссоверами Range Rover Sport и Nissan X-TRAIL, а также прицепом.

Супруга мэра за год не заработала ни копейки. Напомним, в прошлом году сообщалось, что за 2018 год она заработала порядка 15 тысяч рублей. В ее собственности значатся земельный участок площадью 867 кв. м и некое здание в 175,9 кв. м.

ИА «Орелград»