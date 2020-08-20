Начинающим орловским аграриям раздадут миллионы

Федеральный центр выделил деньги на поддержку фермеров и развитие кооперации.

Начинающим орловским фермерам дадут более 17 млн рублей. Федеральный центр готов спонсировать агростартапы для привлечения в отрасль новых людей. О подробностях программы говорили на заседании комитета облсовета 19 августа.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова, по условиям программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к 2024 году в области должны появиться не менее 553 новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Финансирование программы — 17,37 млн рублей – взял на себя федеральный бюджет.

Первые получатели грантов «Агростартап» уже есть. Это пять глав крестьянско-фермерских хозяйств из Орловского, Болховского и Новосильского районов.

— Получателями грантов будут созданы пчелопасека, тепличный комплекс и три хозяйства по выращиванию зерновых культур. Кроме того, до конца 2020 года в указанных крестьянских (фермерских) хозяйствах будут приняты на работу 8 человек, — рассказал Шалимов.

ИА «Орелград»