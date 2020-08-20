Начинающим орловским аграриям раздадут миллионы

20.8.2020 | 13:03 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Федеральный центр выделил деньги на поддержку фермеров и развитие кооперации.

Начинающим орловским фермерам дадут более 17 млн рублей. Федеральный центр готов спонсировать агростартапы для привлечения в отрасль новых людей. О подробностях программы говорили на заседании комитета облсовета 19 августа.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова, по условиям программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к 2024 году в области должны появиться не менее 553 новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Финансирование программы  — 17,37 млн рублей – взял на себя федеральный бюджет.

Первые получатели грантов «Агростартап» уже есть. Это пять глав крестьянско-фермерских хозяйств из Орловского, Болховского и Новосильского районов.

— Получателями грантов будут созданы пчелопасека, тепличный комплекс и три хозяйства по выращиванию зерновых культур. Кроме того, до конца 2020 года в указанных крестьянских (фермерских) хозяйствах будут приняты на работу 8 человек, — рассказал Шалимов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования