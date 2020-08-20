Стало известно, кто будет ремонтировать улицы Орла в 2021 году

Мэрия назвала первых подрядчиков по нацпроекту.

В администрации Орла назвали первых подрядчиков, которые уже выиграли лоты на ремонт дорог в областном центре в 2021 году.

Так, комплексным ремонтом Московского шоссе (от путепровода до переулка Межевого), улиц Герцена и Генерала Родина (от Полесской до Веселой) займется ООО «Газ ресурс». Стоимость работ на этих трех объектах — 84,4 млн рублей.

ООО «Дорстрой» выиграло право благоустраивать проезжую часть, тротуары и полосу отвода переулка Южного (от улицы Паровозной до Тульской), переулка Ипподромного, улиц Авиационной и Спивака (от улицы Комсомольской до Карачевского шоссе). Стоимость работ на этих объектах – почти 82 млн рублей.

Контракты между этими подрядными организациями и заказчиком работ, МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», подписаны 17 августа, рассказали в пресс-службе мэрии. С этого момента, согласно условиям договорных отношений, бригады уже могут приступить к работе. А завершиться ремонт должен до 31 июля 2021 года. По информации чиновников,уже на следующей неделе начнутся подготовительные работы на улице Герцена, Московском шоссе, улицах Авиационной и Спивака.

— Также в рамках БКАД-2021 планируется отремонтировать улицу Октябрьскую (от Болховского шоссе до улицы Пионерской и от улицы Полесской до Дворянского гнезда). Вчера состоялись торги, а определение победителя и подписание контракта состоится в ближайшее время, — рассказали в мэрии.

Еще семь объектов дорожного ремонта-2021 пока не проторгованы.

ИА «Орелград»