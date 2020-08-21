Главврач Семашко объяснил, почему вместо аппаратов ИВЛ висят их фотографии

Ранее в Сети жена врача рассказала о проблемах в «красной зоне» этого медчуреждания.

Елена Шураева, предприниматель и жена врача из орловской больницы им. Семашко, в очередной раз публично раскритиковала организацию лечению коронавируса в медучреждении. Она показала фотографии аппаратов ИВЛ, которые висят над кроватями, возле которых эти аппараты должны стоять в наличии. Главврач больницы был вынужден объясняться.

В среду, 19 августа Елена Шураева на своей странице в соцсети рассказала, что фото «несуществующих» аппаратов ей прислал один из врачей больницы. Шураева возмутилась тому факту, что ранее глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги публично заявлял, что в «кранной зоне» больницы им. Семашко в Орле находятся 70 аппаратов ИВЛ. По информации Шураевой, такого количества приборов нет не то, что в реанимации, но и во всей больнице. В подтверждение своих слов Шураева ссылается и на результаты проверки Росздравнадзора. Также, по словам женщины, в реанимации на 18 коек – всего один врач и две медсестры, которым весьма сложно успевать ухаживать за всеми тяжелыми больными.

Чиновники и администрация больницы уверяют, что фото аппаратов вместо их конкретного наличия – это нормально. Мол, при первой же необходимости технику доставят куда надо.

— Когда открывали корпус для работы с ковид-пациентами, в целях выполнения установленного норматива по аппаратам ИВЛ (70 шт) их перераспределили из других учреждений, — прокомментировал слова Шураевой главврач больницы им. Семашко Игорь Дробязгин. — После выяснилось, что необходимости в полном использовании ИВЛ в таком количестве нет, и их согласно проекта маршрутизации отправили на прежние места. Однако при необходимости в самые короткие сроки они будут установлены вновь в больнице им. Семашко. Снимки — это своего рода фотографии-указатели, которые как раз и помогают быстро определить, где какой аппарат ИВЛ установлен. Отмечу также, что за весь период распространения новой коронавирусной инфекции в Орловской области дефицита в использовании аппаратов в нашем учреждении не было.

Ранее Иван Залогин сообщал, что в больницу им. Семашко в Орле привозят самых тяжелых пациентов с коронавирусом и уверял, что аппаратов ИВЛ в медучреждении «достаточно», а при необходимости их количество «будет увеличено менее, чем за час».

ИА «Орелград»