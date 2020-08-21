Орловская область оказалась в «красной зоне» по COVID-19

Регион назван в числе тех, где ситуация по коронавирусу все еще сложная по сравнению с другими областями России.

Лишь 14 процентов российских регионов на сегодня значатся в «красной зоне» по COVID-19. Среди них – Орловская область. Остальные субъекты РФ в целом «пошли на поправку».

Отмечать уровень индекса заболеваемости коронавирусом в регионах придумал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Спектр «опасности» колеблется от светло-зеленого до красного.

По данным эксперта, число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12.

— В красной зоне остались 12 регионов: семь областей (Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Еврейская автономная, Сахалинская), а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край, — рассказал Тавадян РИА «Новости». – А вот Коми, Севастополь и Оренбургская область за минувший месяц вышли из «красной зоны».

Москва на сегодня значится в группе «светло-зеленых» регионов, обстановка в которых считается положительно стабильной.

К регионам «зеленой зоны» со спокойной ситуацией по коронавирусу эксперт отнес Карачаево-Черкесию, Адыгею, Тыву, Магаданскую, Новгородскую, Московскую, Брянскую, Тверскую и Курскую области, а также Забайкальский и Приморский край.

Напомним, с начала августа в Орловской области снова резко начала расти статистика по новым заболевшим. А 9 августа в Богдановском доме-интернате коронавирусом заразились почти 100 сотрудников и постояльцев.

ИА «Орелград»