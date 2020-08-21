Орловским предприятиям дадут деньги на зарплату

Область возместит работодателям часть затрат на временное трудоустройство.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение работодателям части затрат на оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Речь идет об организациях, на которых введен режим неполного рабочего времени, временно остановлена работа, предоставлены отпуска без сохранения заработной платы или же проводятся «мероприятия по высвобождению работников».

Субсидии будут предоставляться из областного бюджета через региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Под работодателями в документе понимаются юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели, работающие именно в Орловской области.

Возмещение им затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, будет равно величине минимального размера оплаты труда, увеличенной на сумму фактически выплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

При этом к работодателям предъявлен ряд жестких требований. Так, на дату обращения за получением субсидии у них не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, они не должны находиться в процессе реорганизации и ликвидации. Кроме того, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства и их деятельность не должна быть приостановлена.

Также работодатели не должны являться иностранными юридическими лицами или российскими компаниями, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов.

ИА «Орелград»