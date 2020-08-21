Перед 1 сентября счета почти всех школ Орла заблокировали

Мэрия задолжала больше полмиллиарда рублей.

У 106 школ Орла накануне нового учебного года оказались заблокированными счета. Чиновники назвали причину блокировки: долги по коммунальным расходам и перед налоговой. Гасить задолженность города пришлось областному правительству.

Ситуацию обсуждали вчера, 20 августа на заседании профильного комитета областного совета. Глава финансового управления горадминистрации Игорь Краличев рассказал, что из 136 орловских образовательных организаций счета были заблокированы в 106. В сумме бюджетные организации Орла оказались должны 543 млн рублей. В основном — по налоговым и страховым взносам, а также платежам за коммунальные услуги.

Между тем, в августе традиционно идет подготовка учреждений к учебному году. Причем на этот раз из-за пандемии коронавируса школам требуются дополнительные средства на покупки необходимых защитных препаратов и т.п. А ни копейки с арестованного счета потратить на их покупку невозможно.

— Председатель комитета Олег Кошелев обратил внимание, что в состав комитета входят три руководителя учебных заведений города Орла, и они по собственному опыту могут сказать — данная заслуга полностью принадлежит руководителям и коллективам образовательных организаций. А проделанную ими работу можно приравнять к трудовому подвигу, так как нет возможности воспользоваться даже средствами, полученными за оказание платных услуг. И это в то время, когда пришлось понести дополнительные расходы для соблюдения всех мер предосторожности, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции, — рассказали в пресс-службе облсовета.

Глава областного департамента финансов Елена Сапожникова доложила депутатам, что деньги на разблокировку счетов орловских школ перечислены 19 августа.

ИА «Орелград»