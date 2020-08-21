Под Орлом 10-летний мальчик попал под колеса машины

21.8.2020 | 13:16 Новости, Происшествия

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Он катался на велосипеде в «Зареченском» микрорайоне.

Вчера в «Зареченском» микрорайоне Орла машина сбила юного велосипедиста. Авария произошла около 20.00 возле дома №5 по улице Емлютина.

10-летний мальчик катался на велосипеде и, видимо, собирался переехать дорогу. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, велосипедист двигался слева направо по ходу движения автомобиля. Его сбил ВАЗ-2107 под управлением 21-летнего молодого человека.

В ведомстве рассказали, что в результате ДТП мальчик получил травмы. С месте аварии его увезли на скорой. Но после осмотра медиков отпустили лечиться домой.

ИА «Орелград»

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