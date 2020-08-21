Стало известно, сколько в Орле стоит собрать ребенка в школу

Орелстат подсчитал примерные родительские расходы на первоклашек

В Орловской области собрать девочку в школу стоит намного дороже, чем собрать в школу мальчика. К такому любопытному выводу пришли специалисты Орелстата.

«Для большинства семей август – время покупки всего необходимого к началу очередного учебного года, — сообщили в ведомстве. — Учитывая средний уровень цен на потребительском рынке Орловской области в июле, стоимость условного школьного набора для первоклассника-мальчика составила 14112 рублей 54 копейки, для девочки – 19242 рубля 49 копейки».

Статистики подсчитали, что только на одежду для девочки-первоклассницы орловским родителям придется выложить в среднем 14995 рублей 34 копейки. В минимальный набор включены два платья, две юбки, три блузки, один джемпер, один спортивный костюм, две футболки, пять пар носков и три штуки колготок, а также по одной паре туфель, ботинок и кроссовок.

Одежда для мальчиков-первоклассников обойдется родителям в 9865 рублей 39 копеек. Для них потребуется приобрести двое брюк, три сорочки, один джемпер, две футболки, пять пар носков, а также по одной паре обуви – туфли, ботинки и кроссовки. Стоимость набора канцтоваров одинакова для мальчиков и девочек. Она составляет 4247 рублей 15 копеек. В комплект входят рюкзак или ранец, ручки, учебники, карандаши, фломастеры, альбом для рисования и тетради.

ИА «Орелград»