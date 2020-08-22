Орловских школьников непростые испытания ждут уже в сентябре

Школы в Орловской области примут участие в ВПР.

Орловский региональный центр оценки качества образования разъяснил порядок проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в начале 2020-2021 учебного года. Напомним, такие испытания проходят в разных классах. В этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и введения дистанционной формы обучения графики были изменены. Если в 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, то в 4-8 классах провести их весной не успели.

Как пояснили в Центре, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено новое расписание ВПР. Они пройдут уже в начале учебного года — с 14 сентября по 12 октября. Свои знания проверят ученики, перешедшие в 5-9 классы. При этом изменится характер самих проверочных работ.

Например, для учеников 5-х классов ВПР будут проведены по материалам 4-го класса по таким учебным предметам как «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир». Соответственно и для других классов проверочные работы пройдут по материалам классов предыдущего уровня. Таким образом, орловские ученики, хоть и с опозданием, но выполнят те задания ВПР, которые планировались на минувшую весну.

«Школы могут сами составить график проведения проверочных работ в рамках данного интервала, — рассказали в Центре. — Для 5-8-х классов проверочные работы являются обязательными, в 9-х классах ВПР проводится в режиме апробации по решению школы. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР».

В учреждении напомнили, что результаты проверочных работ важны, прежде всего, для самих школ, учителей и родителей учеников. Они позволяют понять, какие пробелы имеются в подготовке школьников и с чем нужно дополнительно поработать.

ИА «Орелград»