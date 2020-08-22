Самыми активными безработными в Орле оказались родители

Областные власти раскрыли структуру безработицы.

По данным регионального правительства, в Орловской области жители сельской местности испытывают большие трудности в поиске работы, чем горожане. Специалисты связывают это с тем, что рабочее место часто может располагаться на значительном расстоянии от места жительства.

«Активность обращений селян в службу занятости в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 1 процентный пункт и составила 33,7 процента от общего числа обратившихся, — следует из информации областных властей. — По сравнению с 2018 годом в 2019 году было отмечено снижение численности обратившихся мужчин до 45,3 процента и рост численности обратившихся женщин – до 54,7 процента (в 2018 году мужчин обратилось 47,9 процента, женщин – 52,1)».

Сообщается, что в органы службы занятости региона очень активно обращаются родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Их количество превышает 26 процентов от числа всех обратившихся в службу. В прошлом году значительно увеличилась доля граждан предпенсионного возраста, ищущих работу. Она составила 9,7 процента, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Доля пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, наоборот, снизилась с 4,9 процента в 2018 году до 4,4 процента в 2019-м.

«В отчетном периоде число обратившихся граждан, уволенных с государственной службы, составило 110 человек (96 человек в 2018 году), число граждан, уволенных с муниципальной службы, – 8 (11), — сообщают власти. — Члены семей граждан, уволенных с военной службы, не обращались в целях поиска подходящей работы в 2018 году. Число граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, незначительно увеличилось по сравнению с 2018 годом и составило 148 человек (141)».

Также снизилась активность обращений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников образовательных организаций.

ИА «Орелград»