В Орле грабитель откупился от своей жертвы

Подсудимый заплатил крупную сумму, чтобы избежать наказания.

Советский районный суд города Орла вынес постановление по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Преступление было совершено в конце апреля 2020 года. Как следует из материалов, в период с 11.00 до 11.20 часов обвиняемый проходил по территории Детского парка. Там он заметил сумку, висевшую на заборе, ограждающем прилегающую к реке Орлик территорию. Мужчина тут же решил ее похитить.

Он сорвал сумку с забора и бросился бежать, игнорируя доносившиеся сзади крики возмущенного владельца похищенного имущества. Добычей злоумышленника стал смартфон марки iPhone 8 стоимостью 30 тысяч рублей и паспорт потерпевшего. Впрочем, преступника поймали и разоблачили. Ему грозило суровое наказание, но он нашел способ его избежать.

Потерпевший в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон. Он пояснил, что обвиняемый выплатил ему денежные средства в размере 60 тысяч рублей и принес извинения, поэтому претензий к нему он больше не имеет.

Обвиняемый и защитник это ходатайство поддержали, и только прокурор возражал относительно прекращения уголовного дела. Выслушав участников процесса, суд все-таки постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон и отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.