В Орле за решеткой провели состязания по метанию дротиков

В орловских колониях прошли соревнования в рамках Спартакиады.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, в режимных учреждениях стартовала летняя заочная Спартакиада. В ней принимают участие осужденные, отбывающие наказание на территории региона. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических требований.

В программу входят соревнования по различным видам спорта. Например, в исправительной колонии №6, где содержатся в заключении женщины, прошли состязания по настольному теннису и шахматам. В колонии-поселении №3 осужденные соревновались в подтягивании, прыжках на скакалке и жиме гири от плеча.

В исправительной колонии №5 общего режима — в метании в цель, жиме гири от плеча и отжиманию от пола. Отметим, что метание в цель – это соревнования по дартсу. Кроме того, в программу Спартакиады входит бег на дистанцию 100 метров.

«В соревнованиях могли принять участие все желающие, — заверили в управлении ФСИН. — Участники Спартакиады показали достойный уровень физической подготовки, проявили максимум упорства, силы и выносливости. Победители в отдельных дисциплинах были награждены почетными грамотами и дипломами, все участники получили положительный заряд эмоций и хорошее настроение».

ИА «Орелград»