Налоговики заявили о резком снижении числа проверок

Контрольные мероприятия сократились из-за проводимой реформы.

Управление ФНС России по Орловской области провело очередное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики налоговых органов региона. Как пояснили в этом ведомстве, оно прошло в дистанционном режиме. Участники обсудили результаты реформы механизма применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Напомним, в последние годы в нашей стране активно внедрялись так называемые онлайн-кассы.

По данным УФНС, на территории Орловской области на текущий момент зарегистрировано более 17 тысяч ККТ. За четыре года, прошедших с начала реформы, количество проверок по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники сократилось в 2,5 раза.

Участники слушаний также отметили, что число возбужденных дел об административных правонарушениях снизилось в 3 раза. Специалисты объяснили это тем, что основной задачей реформы являлось «обеспечение налогоплательщикам максимально комфортных условий перехода на новый порядок применения ККТ».

Кстати, до 1 октября 2020 приостановлено действие норм КоАП РФ в отношении применения контрольно-кассовой техники при продаже билетов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИА «Орелград»