Налоговики заявили о резком снижении числа проверок

23.8.2020 | 14:41 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Контрольные мероприятия сократились из-за проводимой реформы.

Управление ФНС России по Орловской области провело очередное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики налоговых органов региона. Как пояснили в этом ведомстве, оно прошло в дистанционном режиме. Участники обсудили результаты реформы механизма применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Напомним, в последние годы в нашей стране активно внедрялись так называемые онлайн-кассы.

По данным УФНС, на территории Орловской области на текущий момент зарегистрировано более 17 тысяч ККТ. За четыре года, прошедших с начала реформы, количество проверок по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники сократилось в 2,5 раза.

Участники слушаний также отметили, что число возбужденных дел об административных правонарушениях снизилось в 3 раза. Специалисты объяснили это тем, что основной задачей реформы являлось «обеспечение налогоплательщикам максимально комфортных условий перехода на новый порядок применения ККТ».

Кстати, до 1 октября 2020 приостановлено действие норм КоАП РФ в отношении применения контрольно-кассовой техники при продаже билетов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования