Названы лучшие детсады Орловской области

Победители областного конкурса получат почетные грамоты губернатора.

Губернатор Андрей Клычков утвердил список победителей и призеров конкурса образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на территории Орловской области. Победители получили почетное звание «Детский сад года». Конкурс проводился по двум номинациям, в зависимости от статуса населенного пункта.

Так, в городской номинации победителем было признано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла. Призерами стали детский сад № 4 из Болхова и детский сад № 82 комбинированного вида из Орла.

Среди учреждений, работающих в сельской местности, победу одержал «Центр развития ребенка – детский сад № 19» из деревни Жилина Орловского района. Призерами стали Знаменский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей «Теремок» из Знаменского района и Моховской детский сад «Кораблик» из Залегощенского района.

Андрей Клычков распорядился наградить коллективы образовательных организаций, победивших в конкурсе, почетными грамотами губернатора. Добавим, что данный конкурс проводится в Орловской области ежегодно. В настоящее время действует положение о конкурсе, принятое в 2013 году.

ИА «Орелград»