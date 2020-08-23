Орловец пытался спрятать под столом массу марихуаны

Наркотическое средство мужчина изготовил собственноручно.

Как сообщает Дмитровский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Дмитровска. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Было установлено, что он вышел в поле за городом, где нашел два куста. Мужчина прекрасно знал, что это за растение – это была дикорастущая конопля. Он сорвал кусты и перенес их к неподалеку росшему дереву. Там он разложил растения, а сам ушел домой. Вернулся к дереву орловец спустя несколько дней, сложил высохшие кусты в капроновый чулок и полимерный пакет, а затем отнес в свою хозяйственную постройку.

Наркотик он хранил на полу под самодельным столом, где его и обнаружили сотрудники полиции. Последние проводили оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Всего у мужчины было изъято 85,8 грамма каннабиса, что является значительным размером. Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Учитывая наличие малолетнего ребенка у виновного, его активное способствование раскрытию преступления и признательные показания в ходе дознания, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»