Из-за аварии часть Орла осталась без горячей воды

24.8.2020 | 15:25 Новости, Происшествия

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Устранить течь коммунальщики обещают к вечеру.

Часть Заводского района Орла сегодня осталась без горячей воды. Причина — протечка на сетях котельной, пояснили в мэрии.

По данным городской диспетчерской службы, течь выявлена на улице 6-й Орловской дивизии. Горячей воды нет у тех, кто проживает на улице Узловой (дома №№ 1, 3, 5) и улице 6-й Орловской дивизии (дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27). Холодная вода в этих домах есть.

В мэрии рассказали, что аварию устраняет бригада ООО «Газпромтеплоэнерго Орел». Работают семь человек, задействовано три единицы техники. Предварительно горячую воду обещают вернуть к 18.00 24 августа.

ИА «Орелград»

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