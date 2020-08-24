В Орле пьяная толпа разгромила целый подъезд

Но полиции жители многоэтажки так и не дождались

Жители дома №16 по переулку Пищевому в Орле пожаловались в Сети на пьяный ночной дебош. Почти час несколько человек громили подъезд, но, по словам очевидцев, полиция не спешила на вызов. Инцидент произошел сегодня ночью.

Орловчанка Анастасия Крутых выложила в соцсети ВКонтакте фото и видео ночного дебоша. Автор поста рассказала, что до полуночи в одной из квартир «веселилась компания».

— Потом гостей отправили по домам. А они вернулись. Решили выбить дверь, но перепутали этаж. И час ломились в чужую квартиру с угрозами выбить дверь. Узнав, что вызвали полицию, разбили стекла в двери тамбура, разбили окно, сломали пожарный шланг, затопили этаж, в лифте вырвали и украли камеру видеонаблюдения, подрались друг с другом у входа, пошли ломать детскую площадку, потом побили случайного прохожего в лифте до реанимации, выбили стекло в двери другого подъезда, чтобы попасть в лифт, — описала женщина события прошлой ночи. — Все это время больше часа не могли приехать сотрудники полиции. ЖЭК и скорая приезжали.

Судя по прикрепленным к посту фотографиям и видео, силовикам следовало оказаться на месте гораздо раньше сотрудников ЖЭКа. Кадры избиения случайного прохожего в лифте просто шокирующие: двое мужчин ногами едва не убивают третьего. В какой-то момент ему удается вырваться и уже одному доехать в лифте, видимо, к себе домой. Автор поста указала, что пострадавший – местный житель.

Обновление. В областном УМВД опровергли, что полиция не приехала на вызов. Патрульные «прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и задержали правонарушителей», утверждают в пресс-службе ведомства. По факту дебоша проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»