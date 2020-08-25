Приемная Дмитрия Медведева в Орле вернулась к обычному режиму работы

После пика пандемии в регионе приемная немного изменит свой формат.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», общественная приемная лидера этой партии Дмитрия Медведева переходит к обычному режиму работы – тому, который существовал до введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что она расположена в Орле на улице 1-й Посадской (дом 14, кабинет 10). Чтобы записаться на прием, можно позвонить по телефону (4862) 55-48-22 с 10-00 до 17-00 в рабочие дни или прийти в приемную лично в это же время. В приемной можно получить и бесплатную юридическую консультацию.

«Немного изменится формат работы общественных приемных в условиях коронавирусной ситуации, — пояснил руководитель общественной приемной Михаил Вдовин. — Но контакт, работа с людьми, будет продолжена и на более высоком уровне».

По его словам, чаще всего орловцы обращаются в приемную по вопросам, связанным с ЖКХ. Они нередко жалуются на уровень благоустройства территорий и на мусор, который вовремя не вывозят коммунальщики.

«Многие вопросы удается решить сразу, в ходе телефонных звонков в соответствующие инстанции, над сложными ситуациями приходится работать дольше. В то же время, большинство вопросов удается решить, — отметил Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»