В Орле решили уменьшить число плохих дорог

25.8.2020 | 11:59 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Не отвечающих стандартам дорог должно стать меньше на 5,5 процента.

Администрация города Орла скорректировала параметры муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2020-2022 годы». Согласно новой редакции, в ближайшие два года в областной столице в целом должен быть произведен ремонт объектов улично-дорожной сети площадью 696 510,5 квадратных метра. По мнению авторов документа, это позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

В частности, программой предусмотрено уменьшение на 5,5 процента доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. По итогам 2019 года 33,9 процента дорог Орла были признаны «ненормативными». По итогам 2020 года их доля должна сократиться до 28,4 процента, по итогам 2021-го – до 26,9 процента.

Добавим, что общий объем финансирования муниципальной программы запланирован в размере 1,996 миллиарда рублей, из которых чуть более 1 миллиарда рублей предполагается освоить в 2020 году. Мэрия уже утвердила адресный список объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования