В Орле решили уменьшить число плохих дорог

Не отвечающих стандартам дорог должно стать меньше на 5,5 процента.

Администрация города Орла скорректировала параметры муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2020-2022 годы». Согласно новой редакции, в ближайшие два года в областной столице в целом должен быть произведен ремонт объектов улично-дорожной сети площадью 696 510,5 квадратных метра. По мнению авторов документа, это позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

В частности, программой предусмотрено уменьшение на 5,5 процента доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. По итогам 2019 года 33,9 процента дорог Орла были признаны «ненормативными». По итогам 2020 года их доля должна сократиться до 28,4 процента, по итогам 2021-го – до 26,9 процента.

Добавим, что общий объем финансирования муниципальной программы запланирован в размере 1,996 миллиарда рублей, из которых чуть более 1 миллиарда рублей предполагается освоить в 2020 году. Мэрия уже утвердила адресный список объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту.

ИА «Орелград»