Два выпускника Болховского дома-интерната справили новоселье

Получить положенное по закону жилье они смогли только с помощью прокуратуры.

Двум выпускникам Болховского дома-интерната для детей-инвалидов дали квартиры. В ближайшее время новоселье справят еще 10 ребят. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как уже писал «Орелград», выпускники интерната записали видеообращение на имя президента Владимира Путина, в котором пожаловались на невозможность получить положенное по закону жилье. Разбираясь в обстоятельствах обращения ребят, областная прокуратура инициировала десять исков в суд и пригрозила провести масштабную проверку обеспечения льготников жильем. А в СКР по Орловской области завели на чиновников уголовное дело о халатности. Ход его расследования контролирует прокуратура. Ранее ситуацию с выпускниками Болховского интерната показал в эфире своей программы на «России 1» Андрей Малахов. Сами сироты, впрочем, не возлагали особых надежд даже на столь широкую огласку. По мнению ребят, привыкших к постоянным отпискам чиновников, «на исполнение решения суда могут уйти годы».

— В настоящее время двум бывшим воспитанникам БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» предоставлены благоустроенные квартиры, жилищные права сирот восстановлены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что по инициативе прокурора области губернатору Андрею Клычкову пришлось выделить дополнительные средства на эти цели.

В итоге администрация Болховского района уже купила пять квартир в Болхове и заключила госконтракт на приобретение еще пяти квартир в Орле.

ИА «Орелград»