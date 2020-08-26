Мост «Дружба» с двух сторон оборудуют камерами фиксации ПДД

26.8.2020 | 10:47 Новости, Общество

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Одна из них уже работает.

По обе стороны моста «Дружба» в Орле будут стоять комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом на совещании в обладминистрации рассказал начальник «Орелтранссигнала» Егор Залыгин. Чиновник уточнил, что один комплекс уже работает.

— В настоящее время на улице Нормандии-Неман на съезде с моста «Дружба» установлен комплекс, который фиксирует непредоставление преимущества пешеходам на переходе и скорость движения автомобилей, — рассказал Залыгин.

В ближайшее время на съезде с моста Дружбы» на улицу 5 Августа появится комплекс «СКАТ». Такой прибор, среди прочего, может отслеживать, как водители соблюдают требования движения по полосам.

ИА «Орелград»

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