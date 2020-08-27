Кандидат в горсовет от КПРФ оказался беглецом с места ДТП

Обнаружились любопытные подробности прошлого Вадима Мосина

Кандидат в депутаты горсовета Орла от КПРФ по округу №19 Вадим Мосин в 2013 году устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Соответствующее дело рассматривал суд, на материалы в картотеке обратил внимание Telegram-канал «Нострадамус».

ДТП произошло 20 мая 2013 года на ул. Латышских стрелков. Мосин врезался в припаркованную машину, после чего уехал с места происшествия. Хозяева разбитого авто вызвали полицию, группа розыска ГИБДД нашла и задержала Мосина. Его на год лишили прав, но коммунист попытался обжаловать решение. Облсуд оставил его в силе.

«О неразборчивости орловского КПРФ в кадровом плане известно давно. Но Мосин позиционирует себя как человек из команды губернатора. Есть данные, что административный ресурс на 19 округе мобилизуют как раз в пользу Мосина по распоряжению [главы региона Андрея] Клычкова», — написали авторы канала.

Округ №19 расположен в Заводском районе Орла. Соперниками Мосина являются действующие депутаты горсовета Владимир Ветров и Сергей Елесин, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов, а также однофамильцы Мосина и Елесина. «Спойлеры» Числова и Ветрова тоже регистрировались, но не были допущены до выборов.

ИА «Орелград»