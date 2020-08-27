Орловские депутаты переименовали «Стрелку»

Место пересечения Оки и Орлика получило официальное название.

На сессии горсовета 27 августа место слияния Оки и Орлика обрело название. Также было принято решение о присвоении наименований восьми общественным пространствам областного центра, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как уже писал «Орелград», ранее чиновники запустили опрос среди жителей города. Орловцам предлагали придумать название для «Стрелки».

— С учетом поступивших предложений теперь парк в районе обелиска 400-летия образования Орла и Богоявленской площади будет официально называться «парк «Орловская крепость», — рассказала глава соцблока мэрии Екатерина Данилевская.

Сегодня в Орле ряд парков и скверов имеют только «народные» названия, обозначила необходимость переименований чиновник. До тех пор, пока они не обретут официально закрепленные имена, эти территории нельзя включать в программу «Формирование современной городской среды».

На сессии горсовета свои «народные» имена сохранили парк Победы, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер Комсомольцев, сквер им. Поликарпова, сквер им. Лескова, сквер им. Маяковского и сквер Десантников.

ИА «Орелград»