Орловские депутаты переименовали «Стрелку»

27.8.2020 | 19:00 Новости, Общество

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Место пересечения Оки и Орлика получило официальное название.

На сессии горсовета 27 августа место слияния Оки и Орлика обрело название. Также было принято решение о присвоении наименований восьми общественным пространствам областного центра, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как уже писал «Орелград», ранее чиновники запустили опрос среди жителей города. Орловцам предлагали придумать название для «Стрелки».

— С учетом поступивших предложений теперь парк в районе обелиска 400-летия образования Орла и Богоявленской площади будет официально называться «парк «Орловская крепость», — рассказала глава соцблока мэрии Екатерина Данилевская.

Сегодня в Орле ряд парков и скверов имеют только «народные» названия, обозначила необходимость переименований чиновник. До тех пор, пока они не обретут официально закрепленные имена, эти территории нельзя включать в программу «Формирование современной городской среды».

На сессии горсовета свои «народные» имена сохранили парк Победы, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер Комсомольцев, сквер им. Поликарпова, сквер им. Лескова, сквер им. Маяковского и сквер Десантников.

ИА «Орелград»

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