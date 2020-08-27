В Орле запустили интернет-проект к 150-летию Ивана Бунина

Тематический проект запустила библиотека, носящая имя знаменитого писателя.

Интернет-проект «Иван Алексеевич Бунин: к 150-летию со дня рождения» подготовила областная научная универсальная публичная библиотека имени Бунина. Ресурс доступен на ее официальном сайте. Напомним, в 2020 году Россия празднует 150-летний юбилей со дня рождения Ивана Бунина, который немало времени прожил в Орле, что нашло отражение в его творчестве.

Как сообщили в библиотеке, в рамках проекта желающие смогут познакомиться с биографией писателя и его связью с Орловщиной. Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин в конце 19-го века был сотрудником и помощником редактора газеты «Орловский вестник». Он не только писал передовые статьи, но и вел корректуру, публиковал театральные рецензии и свои рассказы. Подробнее об этом этапе биографии писателя можно узнать в разделе «И. Бунин – сотрудник «Орловского вестника». Это действительно интересно.

«В редакции газеты он знакомится с корректором, дочерью врача Варей Пащенко, и между ними возникает взаимное чувство, — напомнили в областной библиотеке. — О первой влюбленности, их отношениях и драматическом разрыве представлена информация в разделе «Больше, чем любовь. В. Пащенко». В разделе «Орел в романе «Жизнь Арсеньева» сопоставляется орловский период жизни писателя с жизнью и переживаниями его героев».

Также организаторы подготовили раздел «Орел времен И. А. Бунина». В нем посетителям ресурса предлагается совершить виртуальное путешествие по улицам дореволюционного Орла по маршрутам, которыми, предположительно, пользовался достаточно юный на тот момент писатель. Для любителей библиографии авторы проекта подготовили указатель «Бунин и Орловский край». В нем собрана и систематизирована литература, отражающая связь писателя с регионом.

ИА «Орелград»