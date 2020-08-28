Орловский суд попросили освободить участника московских протестов

В Орловской области отбывает наказание Данила Беглец.

Во Мценский районный суд поступило обращение о досрочном освобождении Данилы Беглеца. Один из участников прошлогодних московских протестов отбывает наказание в Орловской области. Ходатайство об уменьшении реального срока для него подал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

«Он отбыл уже больше половины своего срока, взысканий у него не имеется, есть поощрения от начальника колонии. Ждем адекватного решения со стороны суда», — сказал Соловьев РБК.

Напомним, летом 2019 года в Москве состоялось несколько протестных акций. Они были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько человек задержали. Обвинения для участников так называемого московского дела были по меньшей мере странными. Например, Сергей Абаничев рассказал, что его арестовали за бросок пластикового стаканчика в сторону, где стоял сотрудник Росгвардии. А отец двоих детей, предприниматель Данила Беглец получил два года тюрьмы за то, что «потянул за руку» силовика, который задерживал протестующих.

ИА «Орелград»