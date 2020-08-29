С экс-директора «Дормаша» потребовали 2 млрд рублей

Арбитражный суд рассмотрел иски к Вячеславу Гудкову.

Арбитражный суд Орловской области привлек экс-гендиректора орловского «Дормаша» Вячеслава Гудкова к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Как сообщает «Коммерсант», к нему было подано несколько исков. Один из них, поступивший от столичного кредитора, был удовлетворен частично.

«Речь о московском ООО «Артемис», которое требовало взыскать с господина Гудкова и экс-учредителя (100%) «Дормаша» — ООО «Орловская промышленная компания» более 2 млрд руб, — пишет «Коммерсант» — Суд посчитал, что бывший руководитель предприятия должен был обратиться с заявлением о признании его несостоятельным не позднее апреля 2014 года, а производство по делу было возбуждено лишь в ноябре 2015 года».

В итоге в субсидиарную ответственность Гудкова были включены только задолженности за данный период. Арбитражный суд снизил сумму до 194,8 миллиона рублей, но и это немало. Еще один такой же иск к бывшему топ-менеджеру одного из ведущих орловских заводов подал конкурсный управляющий этого банкротящегося предприятия. В иске содержалось требование о привлечении Гудкова к субсидиарной ответственности на сумму 853,2 миллиона рублей. Но в данном случае суд в удовлетворении требований отказал. Кстати, оба заявления были объединены в одно производство, а рассмотрение дела несколько раз переносилось.

Напомним, ЗАО «Дормаш» находится в конкурсном производстве с марта 2017 года. Иск о банкротстве в 2015 году подало ООО «Интер РАО-Орловский энергосбыт» из-за долга в 4,1 миллиона рублей. В конце 2017 года Гудков стал фигурантом двух уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты, но в мае 2020 года эти дела закрыли в связи с истечением срока давности.

ИА «Орелград»