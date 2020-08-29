Лучшие школьные музеи выбрали в Орле

Около 50 орловских школ стали участниками масштабного конкурса.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в Орле выбрали лучшие школьные музеи в рамках конкурса, проводившегося в рамках проекта «Историческая память». В целом по стране в нем приняли участие 3176 школ, то есть каждая 12-я школа в России.

«Победителей и призеров регионального этапа конкурса на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны чествовали сегодня в Орле, — пояснили в реготделении.- Их поздравили секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко и координатор партпроекта «Историческая память» Дмитрий Моисеев».

В Орловской области участие в данном конкурсе приняли около 50 образовательных учреждений, которые боролись за победу в отдельных номинациях. Так, в городах победу одержал лицей № 4 имени Героя Советского Союза Злотина из Орла, чем музей был признан лучшим. Среди сельских поселений победу присудили Скородненской средней общеобразовательной школе из Верховского района. Все призеры получили почетные грамоты и памятные кубки.

«Сохранение для будущих поколений правдивой истории родной страны — важнейшая задача для каждого из нас, — подчеркнул Леонид Музалевский. – Руководители школьных музеев делают огромную работу, привлекая молодежь к изучению нашего героического прошлого».

ИА «Орелград»