На ферме под Орлом найдены трупы

Высохшие останки умерших телят были обнаружены в большой бочке.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ, возбужденное в отношении одного из местных агропредприятий. Ранее его посетили работники Ливенской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры региона. Они проверили соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Ферма, о которой идет речь, специализируется на разведении молочного скота и производстве сырого молока. На момент проверки на ней содержалось 389 голов КРС, в том числе 339 коров из дойного стада. Как следует из материалов дела, при осмотре оборудования для сбора и хранения биологических отходов на территории МТФ была обнаружена металлическая бочка. В ней проверяющие нашли «высохшие остатки трупов телят». В акте отмечено, что крышка бочки была закрыта неплотно.

В суде были представлены объяснения зоотехника. Он пояснил, что последы, а также трупы мертворожденных телят и павших животных собираются в полиэтиленовые мешки, которые хранятся в закрытом замком помещении до приезда автомобилей с ветсанутильзавода. Крупные трупы животных доставляют на автотранспорте, принадлежащем самому хозяйству. При этом проверяющие не нашли информации о дезинфекции площадки, емкости для сбора биологических отходов и транспорта.

При проведении проверки также было установлено, что на ферме не выдаются заключения об уборке, утилизации и уничтожении биологических отходов. «Нарушения правил утилизации биологических отходов, отсутствие дезинфекции, нарушения при содержании КРС в конечном итоге могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний», — такую позицию заняла прокуратура.

В результате суд признал юридическое лицо виновным и назначил административное наказание в виде приостановления на 30 суток деятельности фермы в части запрета утилизации биологических отходов с использованием непригодного оборудования. Если нарушение будет устранено досрочно, суд имеет право прекратить исполнение административного наказания.

ИА «Орелград»