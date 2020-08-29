Орловчанка попалась на краже мешка драгоценностей

Женщина стянула украшения дома во время дружеской попойки.

Уголовное дело о краже чужого имущества рассмотрел Советский районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении ранее не судимой местной жительницы. Было установлено, что преступление она совершила в мае 2020 года. В тот день девушка вместе с тремя своими знакомыми распивала спиртные напитки в одной из квартир.

В какой-то момент она увидела лежавший на полу возле дивана в спальной комнате мешочек коричневого цвета с ювелирными украшениями, который выпал из сумки хозяйки квартиры. Последняя в тот момент спала на диване. Подсудимая подняла мешочек с пола и раскрыла его. Увидев, что внутри находятся ювелирные изделия, она тут же решила все это себе «присвоить».

Из материалов дела следует, что в мешочке находились золотые и серебряные изделия, в частности шейная цепочка и подвесной крестик, несколько колец и три пары серег. Общая стоимость похищенного, с учетом физического износа украшений, составила около 47 тысяч рублей. Воровка в суде полностью признала свою вину. Ей было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»