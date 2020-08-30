Эксперты оценили рентабельность орловских предприятий

Несколько отраслей в регионе ушли в минус на фоне пандемии коронавируса.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области за январь-июнь 2020 года. Сообщается, что за отчетный период времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах составил 8,183 миллиарда рублей. При этом 185 предприятий получили совокупную прибыль в размере 10,299 миллиарда рублей, а 97 предприятий сработали с общим убытком в 2,116 миллиарда.

В целом, большинство предприятий региона оказались рентабельными, однако ряд отраслей ухудшил показатели своей работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В минус ушли гостиницы и предприятия общепита, рентабельность работы которых снизилась более чем на 12 процентных пунктов. Также в минусе оказались строительство, транспортировка и хранения, административная деятельность и даже сфера здравоохранения и социальных услуг.

Размер просроченной кредиторской задолженности орловских организаций, по данным Орелстата, на конец июня 2020 года составил 1,713 миллиарда рублей. При этом доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 процентных пункта и к началу июля составила 2,1 процента. Крупнейшими должниками являются предприятия коммунальной сферы и обрабатывающие производства.

ИА «Орелград»