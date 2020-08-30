Орловец расплатился со своим ребенком, испугавшись тюрьмы

Мужчина погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела.

В Орловской области еще один злостный алиментщик взялся за ум только после того, как к нему были применены весьма строгие меры принудительного взыскания. Как пояснили в управлении ФССП России по региону, речь идет о жителе Северного района областной столицы. Суд обязал его выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако на протяжении длительного периода времени нерадивый отец ребенку денег не перечислял.

«Не имея постоянной работы и перебиваясь случайными заработками, гражданин периодически выплачивал некоторые суммы в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, но вскоре выплаты прекратились, — уточнили в управлении ФССП. — В результате у него накопилась задолженность в размере более 80 тысяч рублей».

Приставы применили к нему меры принудительного взыскания, причем применялись они поэтапно, по возрастающей. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности, причем наказали его 20 часами обязательных работ. Смирившись с этим, нерадивый отец отработал положенное, но погашать долг не стал.

Следующим шагом стал арест принадлежащего ему автомобиля «Рено Лагуна», Потом приставы ограничили его в праве управления транспортным средством, то есть временно было приостановлено действие его водительских прав. Когда же и это не помогло, на должника завели уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Эта мера решила все.

« Не желая оказаться на скамье подсудимых, мужчина сразу выплатил всю сумму задолженности по алиментам в размере 83 тысяч рублей», — резюмировали в службе судебных приставов.

ИА «Орелград»