Под Орлом наказали водителя, ездившего на иномарке с поддельными правами

Молодой человек признался, что купил права через интернет.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Было установлено, что еще в августе 2019 года молодой человек ехал по улицам Мценска на автомобиле «Мицубиси Лансер». На одной из дорог по пути к железнодорожному вокзалу его остановили сотрудники ДПС. Водитель предъявил им удостоверение, выписанное на его имя со сроком действия до 2029 года. Однако документ вызвал подозрения у полицейских. Права отправили на экспертизу, которая установила, что они являются «липовыми». Удостоверение было изготовлено не на ФГУП «Гознак», а в кустарных условиях.

После этого отпираться было уже бесполезно. Водитель признался, что купил права в Москве. Продавца он нашел через интернет – объявления о продаже прав были размещены на «специализированном» сайте, одном из тех сомнительных ресурсов, что нередко суды закрывают по искам прокуратуры.

Амчанин лично отправился за покупкой в столицу. Возле станции метро он встретился с неустановленным следствием человеком и передал ему 35 тысяч рублей за водительское удостоверение. Кстати, эту «неустановленную личность» правоохранители ищут. Уголовное дело в отношении продавца выделено в отдельное производство. Что касается водителя, то суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»