Суд поставил точку в деле о ДТП на Наугорке

30.8.2020 | 12:14 Новости, Общество

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Виновник аварии выплатит потерпевшей крупную денежную компенсацию.

Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пассажирка иномарки получила тяжелые травмы. Авария произошла 14 августа 2019 года на Наугорском шоссе. Около 11 часов утра подсудимый передвигался на автомобиле «Лада Ларгус». С Наугорского шоссе он решил повернуть на прилегающую к нему территорию.

Однако при этом водитель не учел дорожную обстановку. Дело в том, что по встречной полосе двигался автомобиль «Рено Колеос». В результате автомобили столкнулись. В аварии серьезно пострадала женщина, пассажирка иномарки. Она получила сложный перелом и на треть утратила трудоспособность. Такое повреждение медики оценили как тяжкое.

Водитель «Лады» вину в совершении аварии признал в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Параллельно был рассмотрен гражданский иск о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Его подала потерпевшая. Она заявила, что в момент происшествия и после него в период восстановления испытывала сильные боли при дыхании, движении и перемещении и до сих пор испытывает страх при нахождении в транспортных средствах.

Кстати, подсудимый исковые требования потерпевшей также признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшей те самые 350 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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