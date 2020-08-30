В Орле продавцам госимущества запретили обсуждать кредиты

30.8.2020 | 15:25 Новости, Экономика

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Областные власти утвердили правила продажи акций своих организаций.

Правительство региона утвердило положение об объеме и порядке осуществления продавцами государственного имущества Орловской области от имени Орловской области некоторых прав акционера акционерного общества или участника общества с ограниченной ответственностью.

Напомним, что в ряде предприятий имеется доля региона, причем многие из них контролируются областными властями полностью. Закон разрешает продавать имущество, принадлежащей субъекту РФ, в том числе и сами акции и доли в уставном капитале.

Новый документ наделяет продавцов определенными полномочиями. Кстати, как правило, такую функцию в регионе выполняет областной департамент госимущества. Именно он обычно выступает в роли продавца. Новое положение в каком-то смысле расширяет эти рамки. Из него следует, что если функции по продаже приватизируемого имущества, то есть акций или долей, выполняют юридические лица, то им предоставляется право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

Однако по целому ряду вопросов такому продавцу областные власти голосовать как бы запретили. В частности, продавец не вправе голосовать по вопросам ликвидации или реорганизации хозяйственного общества, изменения учредительных документов, получения кредита, отчуждения имущества и его передачи в залог или в аренду (если стоимость такого имущества превышает 5 миллионов рублей), учреждения хозяйственных обществ и товариществ, эмиссии ценных бумаг, не конвертируемых в акции АО. Также продавцу запрещено голосовать при утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности организации, при распределении прибыли и убытков.

Впрочем, лазейка все-таки есть. В документе имеется сноска о том, что голосование по вышеуказанным вопросам все-таки возможно, но только «в соответствии с письменными указаниями департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области».

ИА «Орелград»

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