В Орловской области 1 сентября откроют охоту на лис

30.8.2020 | 16:26 Новости, Общество

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Добывать зверя разрешат в целях профилактики заболеваний животных.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Чиновник разрешил охоту на лис, которая откроется 1 сентября и продлится по 13 октября 2020 года. Охотиться разрешено на зверя обоих полов и всех возрастов.

Приказ касается далеко не всей территории Орловской области. Власти отвели всего три зоны, где охота будет разрешена. Одна из них — угодья областной общественной организации охотников и рыболовов в Орловском и Верховском районах. Также добывать лисицу будет разрешено на территории государственного природного биологического заказника «Верховский» и в поселке Вязковский и деревне Цветынь Неполодского сельского поселения Орловского района.

Охота разрешена с целью профилактики: лисицы являются разносчиками бешенства животных, а это заболевание угрожает и человеку. Кстати, областные власти разрешили охотникам использовать собак норных пород, самоловы и охотничье огнестрельное оружие.

ИА «Орелград»

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