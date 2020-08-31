Производство сои и рапса под Орлом решили увеличить

31.8.2020 | 8:34 Новости, Общество

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Областные власти поддержат подотрасль АПК бюджетными субсидиями.

Департамент сельского хозяйства Орловской области утвердил ставку субсидии на 1 тонну реализованных или отгруженных на собственную переработку масличных культур. В текущем финансовом году она составит 457 рублей. Также ведомство утвердило минимальные нормы внесения минеральных удобрений в действующем веществе. На 1 га посевной площади сои минимум составляет 21 кг, а на 1 га посевной площади рапса — 36 кг.

Как следует из приказа департамента, данные нормы утверждены в рамках исполнения постановления правительства региона. Последнее еще весной утвердило порядок предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур. Поддержка ориентирована на агропредприятия, включая научные организации, но не коснется личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Установленные нормы необходимы для расчета размера субсидий в каждом конкретном случае. Если соискатель не уложится в плановые показатели, то при расчете будет применен понижающий коэффициент. Например, с 1 января 2021 года коэффициент 0,9 будет применяться к тем аграриям, которые внесут удобрений меньше, чем установлено нормами. Иными словами, размер субсидии для них будет сокращен на 10 процентов.

Добавим, что под масличными культурами в областном законодательстве понимаются только соевые бобы и семена рапса. Одним из главных условий получения господдержки является использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений.

ИА «Орелград»

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