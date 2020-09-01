Орловских школьников поздравили с Днем знаний

1.9.2020 | 12:31 Новости, Общество

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Спикер облсовета назвал 1 сентября праздником, одинаково дорогим всем поколениям.

Орловские школьники, студенты, их родители и преподаватели отмечают сегодня, 1 сентября День знаний. С поздравлением к ним обратился спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский.

— В календаре праздничных дат 1 сентября занимает особое место — это наш общий праздник, который одинаково дорог всем поколениям. Конечно, особые чувства сегодня испытывают те, кто впервые в этом году переступит порог школы или вуза, техникума или колледжа. Для них откроется совершенно новый мир, и я от души желаю каждому, чтобы эта страница жизни стала яркой и запоминающейся, — сказал Музалевский.

Спикер заксобрания особо отметил, что День знаний – это праздник также для учителей и преподавателей. В этом году в Орловской области 15 тысяч педагогических работников будут учить более 159 тысяч учеников.

— 2020-2021 учебный год начинается нетрадиционно: без школьных линеек, проходить обучение будет в особом режиме. Однако нашей общей задачей было и есть — сохранение здоровья. И я не сомневаюсь, что общими усилиями мы справимся со всеми вызовами времени, — выразил уверенность глава облсовета. — Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых свершений, исполнения всех намеченных планов! И, конечно, обучающимся — отличных результатов, а педагогам и родителям — терпения.

ИА «Орелград»

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