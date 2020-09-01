Счета орловских школ разблокировали только к 1 сентября

Хотя подчиненные Клычкова говорили, что перевели деньги еще 19 августа.

Во всех школах и детсадах Орла к 1 сентября разблокировали расчетные счета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова. Ранее глава финансового блока облправительства Елена Сапожникова утверждала, что деньги на разблокировку перечислили еще 19 августа.

Как уже писал «Орелград», в этом году подготовка школ к новому учебному сезону едва не сорвалась из-за блокировки счетов. Учреждения, которые финансирует городской бюджет, задолжали налоговой и ПФР. Общая сумма долга составила почти полмиллиарда рублей. Ситуацию обсуждали на профильном комитете областного Совета 20 августа. Тогда его глава Олег Кошелев посетовал, что школы могут рассчитывать только на внебюджетные источники. А ведь из-за пандемии коронавируса расходы на подготовку к новому учебному году существенно выросли: школам и садам необходимо закупить защитные препараты, рециркуляторы воздуха и т.п.

— Долговые обязательства бюджетных организаций по налоговым и страховым взносам и перед поставщиками коммунальных услуг урегулированы, в том числе за счет транша из областного бюджета. Блокировку расчетных счетов путем оперативного взаимодействия удалось снять в течение одной календарной недели, — похвалились 1 сентября в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»