Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Орле

Меру пресечения суд избрал по ходатайству следствия.

Как сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла, удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении убийства. Напомним, уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ было возбуждено после того, как во дворе дома был найден труп 50-летней женщины со следами насильственной смерти.

По версии следствия, 14 августа обвиняемый распивал с ней спиртные напитки. Между собутыльниками произошел конфликт. Мужчина не только ударил женщину ножом в шею, но еще и нанес ей «множественные удары кулаками по голове и туловищу». Пострадавшая умерла на месте происшествия от острой кровопотери, а убийца скрылся.

В судебном заседании ни он, ни его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Дожидаться суда обвиняемый будет в СИЗО. При этом были учтены данные о личности этого гражданина. Выяснилось, что у него имеется непогашенная судимость за совершение другого тяжкого преступления. При этом он не имеет постоянного места жительства и социальных связей в Орловской области. Суд счел, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что обвиняемый, гражданин 1983 года рождения, был обнаружен полицейскими в лесополосе в Железнодорожном районе. Он там жил с момента совершения преступления и оборудовал для ночлега лежанку.

ИА «Орелград»