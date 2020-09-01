В Орле водителя оштрафовали на 200 тысяч

Мужчина сел пьяным за руль и загнал машину в кювет.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который не только сел изрядно пьяным за руль автомобиля, но и совершил дорожно-транспортное происшествие. Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек работает в одной из больниц областного центра. Он не является медиком, а состоит в штате техперсонала.

Ранее он уже был привлечен мировым судом к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но тот урок прошел для него даром. Было установлено, что он на автомобиле «Шевроле Лачетти» приехал на кладбище, расположенное под Орлом.

По пути назад на дороге Орел — Знаменское Лошаковского сельского поселения он не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет. Вскоре на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они освидетельствовали водителя на состояние алкогольного опьянения. Согласно акту концентрация абсолютного этилового спирта составила 2,28 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это в десятки раз превышает допустимую норму.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и просил о вынесении приговора без проведения разбирательства. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, его на 2 с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»