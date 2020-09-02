В Орле рассмотрели дело о насилии в отношении сотрудницы полиции

Орловец использовал шариковую ручку для нападения на полицейского.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Его подозревали в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Потерпевшей в данном процессе выступила сотрудница ГИБДД. Она заметила, что мужчина перешел дорогу на участке проезжей части вне пешеходного перехода, хотя «зебра» была совсем рядом.

Сотрудница полиции подошла к нарушителю и представилась, предъявив удостоверение. Она объяснила суть претензий и начала составлять административный протокол. Ознакомившись с ним, мужчина взял у нее шариковую ручку и в тексте постановления дважды написал «не согласен». После этого сотрудница полиции «сделала ему замечание в связи с неправильным заполнением постановления».

В этот момент у мужчины и возник преступный умысел. Держа в своей руке шариковую ручку, он замахнулся и с силой нанес сотруднице полиции удар этой ручкой по ее руке. Затем схватил ее за руку и стал сдавливать и трясти ее до тех пор, пока девушка не выронила документы. Только завладев протоколом, мужчина успокоился.

Трех кровоподтеков, которые он оставил на руке сотрудницы полиции, хватило для возбуждения уголовного дела. Всю серьезность своего положения мужчина осознал уже позже. Он принес письменные извинения не только самой пострадавшей сотруднице полиции, но и начальнику ОГИБДД по городу Орлу, а также руководителю следственного отдела по Заводскому району СУ СК России.

Это помогло – следователь выступил в суде с ходатайством о прекращении уголовного дела. В результате мужчина был наказан судебным штрафом в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»