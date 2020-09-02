В Орле водитель фуры сбил пенсионерку

Пожилая женщина переходила дорогу на перекрестке со светофором.

Вчера, 1 сентября в Орле иномарка сбила пожилую женщину. Авария произошла на регулируемом перекрестке.

Как рассказали в региональном УГИБДД, около 13.00 49-летний водитель Isuzu двигался по улице Льва Толстого со стороны деревни Нижняя Лужна в направлении улицы Раздольной. Совершая левый поворот, он сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому перекрестку.

Сообщается, что женщина получила травмы, но помощь медиков ей не понадобилась. Пострадавшую отпустили домой.

ИА «Орелград»