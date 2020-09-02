В Орле водитель фуры сбил пенсионерку

2.9.2020 | 10:35 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пожилая женщина переходила дорогу на перекрестке со светофором.

Вчера, 1 сентября в Орле иномарка сбила пожилую женщину. Авария произошла на регулируемом перекрестке.

Как рассказали в региональном УГИБДД, около 13.00 49-летний водитель Isuzu двигался по улице Льва Толстого со стороны деревни Нижняя Лужна в направлении улицы Раздольной. Совершая левый поворот, он сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому перекрестку.

Сообщается, что женщина получила травмы, но помощь медиков ей не понадобилась. Пострадавшую отпустили домой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования