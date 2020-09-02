В Орловской области повысят плату за детсад?

Правительство региона увеличило размер компенсации родительской платы.

Правительство Орловской области утвердило расчетный параметр размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в бюджетных детских садах в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Речь идет о расчетной величине, которая, в том числе, используется при расчете реального размера платы за детсад муниципальными властями. Именно последние утверждают ее.

Поскольку размер компенсации увеличен правительством, жители региона могут ожидать и роста самой платы на местах. Хотя, повторимся, это дело органов местного самоуправления. На областном же уровне средний размер родительской платы по сравнению с постановлением годичной давности увеличен с 1227 до 1281 рубля в месяц по муниципальным районам и с 1753 до 1758 рублей по городским округам.

Отметим, что в городах практически не прослеживается динамика роста размера компенсации. Например, в 2019 году установленный правительством региона средний размер родительской платы составлял 1753 рубля, как и в 2020 году. А на 2021 год он был увеличен всего лишь на 5 рублей. Добавим, что реальный размер платы за детсад рассчитывается по утвержденной областными властями методике, которая учитывает множество затрат, в том числе расходы на оплату труда работников, приобретение инвентаря и другое.

ИА «Орелград»