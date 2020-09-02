В Орловской области повысят плату за детсад?

2.9.2020 | 8:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Правительство региона увеличило размер компенсации родительской платы.

Правительство Орловской области утвердило расчетный параметр размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в бюджетных детских садах в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Речь идет о расчетной величине, которая, в том числе, используется при расчете реального размера платы за детсад муниципальными властями. Именно последние утверждают ее.

Поскольку размер компенсации увеличен правительством, жители региона могут ожидать и роста самой платы на местах. Хотя, повторимся, это дело органов местного самоуправления. На областном же уровне средний размер родительской платы по сравнению с постановлением годичной давности увеличен с 1227 до 1281 рубля в месяц по муниципальным районам и с 1753 до 1758 рублей по городским округам.

Отметим, что в городах практически не прослеживается динамика роста размера компенсации. Например, в 2019 году установленный правительством региона средний размер родительской платы составлял 1753 рубля, как и в 2020 году. А на 2021 год он был увеличен всего лишь на 5 рублей. Добавим, что реальный размер платы за детсад рассчитывается по утвержденной областными властями методике, которая учитывает множество затрат, в том числе расходы на оплату труда работников, приобретение инвентаря и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования