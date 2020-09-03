Под Орлом произошло ДТП с «трофеем из Берлина»

По словам очевидцев, «десятка» с такой наклейкой выехала на красный и устроила ДТП.

Сегодня, 3 сентября в поселке Верховье произошло ДТП. На перекрестке улиц Ленина и Ватутина столкнулись две легковушки. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие.

Фото аварии опубликовал паблик «Газета Верховье». На них видно, что у одной из машин помято левое переднее крыло. А вторая – ВАЗ-2110 — влетела в светофор.

«На месте ДТП сейчас работают сотрудники местных отделений ГИБДД и МЧС, скорой помощи», — подписал автор поста.

В комментариях администратор паблика со ссылкой на «участников происшествия» и сотрудников правоохранительных органов написал, что водитель «десятки» нарушил правила. «Он сам признался в том, что вынужденно проехал на красный свет», — сказано в комментарии.

Судя по фото, в аварии пострадала женщина: у нее забинтована голова. На другом изображении с места происшествия видно, что на тротуаре сидит маленькая девочка.

«Десятка», врезавшаяся в светофор, украшена наклейкой «трофей из Берлина».

ИА «Орелград»