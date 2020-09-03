Под Орлом произошло ДТП с «трофеем из Берлина»

3.9.2020 | 15:34 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

По словам очевидцев, «десятка» с такой наклейкой выехала на красный и устроила ДТП.

Сегодня, 3 сентября в поселке Верховье произошло ДТП. На перекрестке улиц Ленина и Ватутина столкнулись две легковушки. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие.

Фото аварии опубликовал паблик «Газета Верховье». На них видно, что у одной из машин помято левое переднее крыло. А вторая – ВАЗ-2110  — влетела в светофор.

«На месте ДТП сейчас работают сотрудники местных отделений ГИБДД и МЧС, скорой помощи», — подписал автор поста.

В комментариях администратор паблика со ссылкой на «участников происшествия» и сотрудников правоохранительных органов написал, что водитель «десятки» нарушил правила.  «Он сам признался в том, что вынужденно проехал на красный свет», — сказано в комментарии.

Судя по фото, в аварии пострадала женщина: у нее забинтована голова. На другом изображении с места происшествия видно, что на тротуаре сидит маленькая девочка.

«Десятка», врезавшаяся в светофор, украшена наклейкой «трофей из Берлина».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования