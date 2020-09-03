В Орле ищут нового подрядчика для благоустройства опушки Медведевского леса

Мэрия объявила аукцион на 5 млн рублей.

Объявлен аукцион на поиск нового подрядчика по благоустройству опушки Медведевского леса, сообщили 2 сентября в администрации Орла. Начальная минимальная цена контракта — 5,061 млн рублей. Срок подачи заявок — до 10 сентября 2020 года.

— Новому подрядчику предстоит установить на объекте освещение, систему видеонаблюдения и игровые площадки, дооснастить пешеходные дорожки, обустроить площадку на въезде на опушку Медведевского леса, озеленить территорию, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Как уже писал «Орелград», контракт с первым подрядчиком этого объекта «Балтстройпроект» мэрия расторгла из-за срыва сроков. Сообщается, что к 24 августа, почти месяц спустя после официальной даты завершения работ по контракту (29 июля) подрядчик сделал не более 30% от плана. В мэрии рассказали, что УКХ выставило ООО «Балтстройпроект» пени за просрочку и штраф за невыполненные работы на общую сумму порядка 360 тыс. рублей. Также этого подрядчика хотят внести в реестр недобросовестных поставщиков.

19 августа на комитете горсовета замглавы администрации Орла Евгений Гришин обмолвился, что «уже есть компания, которая готова будет выполнить оставшиеся работы на этой территории».

Напомни, «Балтстройпроект» выиграл тендер на благоустройство объекта в мае этого года. Тогда же один из любимых городскими властями подрядчиков – ООО «Триумф», стал победителем аукциона по поиску подрядчика для благоустройства сквера у завода «Стекломаш» в Орле. При сравнительно равных объемах работ на двух объектах цена госконтракта для «Триумфа» составила почти 30 млн рублей против 6 «с хвостиком» у «Балтстройпроекта». Да и сроки на выполнение работ для «Триумфа» были солиднее: сдать объект они должны были до 2 октября, впрочем, уложились ко Дню города.

ИА «Орелград»