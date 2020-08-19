Власти Орла разорвали контракт на благоустройство опушки Медведевского леса

Подрядчик объекта сорвал сроки.

Контракт с ООО «Балтстройпроект» — подрядчиком работ по благоустройству опушки Медведевского леса, расторгнут. Об этом на заседании профильного комитета горсовета 19 августа рассказал замглавы администрации Евгений Гришин.

— Причиной стал срыв сроков. Работы должны были быть завершены еще в июле. Сумма контракта составила 6,2 млн рублей. В планах — обустройство детской и спортивной площадки, установка новых уличных фонарей, скамеек и урн. Кроме того, необходимо было обустроить парковку, обрезать деревья и установить видеонаблюдение, — напомнили в пресс-службе горсовета.

Как уже писал «Орелград», «Балтстройпроект» выиграл тендер на благоустройство объекта в мае этого года. Тогда же один из любимых городскими властями подрядчиков – ООО «Триумф» стал победителем аукциона по поиску подрядчика для благоустройства сквера у завода «Стекломаш» в Орле. При сравнительно равных объемах работ на двух объектах цена госконтракта для «Триумфа» составила почти 30 млн рублей против 6 «с хвостиком» у «Балтстройпроекта». Да и сроки на выполнение работ для «Триумфа» были солиднее: сдать объект они должны были до 2 октября, впрочем, уложились ко Дню города.

На заседании комитета горсовета сегодня Гришин заявил, что «уже есть компания, которая готова будет выполнить оставшиеся работы на этой территории». По его мнению, для того чтобы окончить ремонт, необходимо 2-3 недели. Что это за компания и был ли конкурс по выбору нового подрядчика, чиновник не сказал.

ИА «Орелград»